Reuters: США призвали Киев воздержаться от наступления до получения нового вооружения

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20 января 2023, 21:37 Источник: Reuters

Флаг США, Aleksander Polyakov/Global Look Press

США призывают Украину воздержаться от наступления на РФ и дождаться нового пакета военной помощи. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в американской администрации.

Сообщается, что чиновник рассказал о решении Вашингтона все-таки не отправлять на Украину танки Abrams, учитывая спорную ситуацию с поставками Берлином танков Leopard 2.

Отмечается, что с начала СВО США отправили на Украину помощь более чем на 26 млрд долларов. Последний пакет, о котором стало известно 19 января, оценивают в 2,5 млрд долларов. 20 января Пентагон сообщил о том, что США включит в список поставок системы ПВО NASAMS.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг считает возможным наступление Украины на РФ с помощью нового оружия.