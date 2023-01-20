Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Reuters: США призвали Киев воздержаться от наступления до получения нового вооружения

, 21:37 Источник: Reuters

Reuters: США призвали Киев воздержаться от наступления до получения нового вооружения
Флаг США, Aleksander Polyakov/Global Look Press

США призывают Украину воздержаться от наступления на РФ и дождаться нового пакета военной помощи. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в американской администрации.

Сообщается, что чиновник рассказал о решении Вашингтона все-таки не отправлять на Украину танки Abrams, учитывая спорную ситуацию с поставками Берлином танков Leopard 2.

Отмечается, что с начала СВО США отправили на Украину помощь более чем на 26 млрд долларов. Последний пакет, о котором стало известно 19 января, оценивают в 2,5 млрд долларов. 20 января Пентагон сообщил о том, что США включит в список поставок системы ПВО NASAMS.

Ранее сообщалось о том, что Столтенберг считает возможным наступление Украины на РФ с помощью нового оружия.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.