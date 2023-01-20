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Аргументы Недели → Политика 13+

Столтенберг: НАТО необходимо увеличить военную помощь Украине

, 20:45 Источник: РИА Новости

Столтенберг: НАТО необходимо увеличить военную помощь Украине
Йенс Столтенберг, Thierry Monasse/dpa

Страны НАТО должны поставлять Украине больше оружия с целью «освобождения оккупированных территорий». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит пресс-служба.

«Необходимо еще больше усилить военную поддержку, чтобы Украина победила и освободила оккупированные территории», - заявил генсек НАТО во время встречи контактной группы по Украине и Германии.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо поставлять больше вооружения Киеву.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Украина сможет начать наступление благодаря новому оружию.

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Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.