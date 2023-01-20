Столтенберг: НАТО необходимо увеличить военную помощь Украине

Страны НАТО должны поставлять Украине больше оружия с целью «освобождения оккупированных территорий». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит пресс-служба.
«Необходимо еще больше усилить военную поддержку, чтобы Украина победила и освободила оккупированные территории», - заявил генсек НАТО во время встречи контактной группы по Украине и Германии.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо поставлять больше вооружения Киеву.
Ранее Столтенберг заявил о том, что Украина сможет начать наступление благодаря новому оружию.