Пушилин сообщил о том, что Бахмут близок к оперативному окружению российскими подразделениями

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20 января 2023, 18:44 Источник: ТАСС

Бахмут (Артемовск) . Декабрь 2022 г. Фото: Nicolas Cleuet/globallook.com

Российские подразделения продвинулись на Бахмутском направлении и сейчас город близок к оперативному окружению. Об этом в беседе с ТАСС сообщил в пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются «и днем, и ночью». Бои, утверждает он, идут сейчас непосредственно в Бахмуте (Артемовске).

«После освобождения Клещеевки там открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там», - приводит агентство слова Пушилина.

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль село Клещеевка в ДНР.