PБК: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считается основным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Наиболее вероятный кандидат на пост председателя Счетной палаты России — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РБК сообщает эту информацию со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением кандидатур на пост руководителя Счетной палаты.
По данным РБК, консультации по кандидатуре продолжаются до сих пор, «сохраняется интрига».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обычно информацию по кадровым изменениям не комментирует, и в этом случае сказал: «Никогда не анонсируем».
РБК со ссылкой на информацию федерального чиновника и одного из знакомых с обсуждением кандидатур пишет, что
Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост председателя Счетной палаты на следующей неделе.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ назначение и снятие с должности председателя Счётной палаты России.
Бывший глава СП Алексей Кудрин работает в компании "Яндекс".