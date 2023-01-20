PБК: замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считается основным кандидатом на пост главы Счетной палаты

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20 января 2023, 16:50 Источник: РБК

Дмитрий Козак, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Наиболее вероятный кандидат на пост председателя Счетной палаты России — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РБК сообщает эту информацию со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением кандидатур на пост руководителя Счетной палаты.

По данным РБК, консультации по кандидатуре продолжаются до сих пор, «сохраняется интрига».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обычно информацию по кадровым изменениям не комментирует, и в этом случае сказал: «Никогда не анонсируем».

РБК со ссылкой на информацию федерального чиновника и одного из знакомых с обсуждением кандидатур пишет, что

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о кандидатах на пост председателя Счетной палаты на следующей неделе.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2022 года подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ назначение и снятие с должности председателя Счётной палаты России.

Бывший глава СП Алексей Кудрин работает в компании "Яндекс".