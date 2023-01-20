Военный эксперт Широкорад: «Коренного перелома в СВО пока не наступило»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 января 2023, 14:44 Антон Николаев,

Александр Широкорад считает, что Запад усилит поставки техники Украине, делая акцент на дальнобойном вооружении. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Коренного перелома в ходе СВО еще не наступило. Идут ожесточенные бои в районе Соледара, но перелом наступил в отношениях Запада и Украины. Если резко возрастет объем поставок авиации, БПЛА, дальнобойных ракет, с помощью которых можно наносить удары вглубь России, то тогда будет тот самый «перелом», на который надеется Запад».

Широкорад также предположил, что активные наступательные действия ВСУ следует ожидать в конце весны, когда будут хорошие погодные условия:

«Стремительно события на линии соприкосновения начнут развиваться в мае, когда установится твердый грунт. Сейчас по бездорожью и снегу наступления будут носить локальный характер. Поставки оружия со стороны Запада происходят сейчас, но боеспособное оружие будет на Украине в мае. В это время можно ожидать большого наступления ВСУ».

Ранее Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас в конфликте на Украине наступает «переломный момент». Он призвал союзников «не замедляться» в вопросе оказания помощи украинской армии.