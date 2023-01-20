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Член совета администрации Запорожья Рогов: почти на всей линии фронта в регионе активизировались боевые действия

, 15:01 Источник: РИА Новости

Член совета администрации Запорожья Рогов: почти на всей линии фронта в регионе активизировались боевые действия
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Процесс активизации боевых действий приходит почти на всей территории соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, в настоящий момент боевые действия ведутся по всей линии фронта. 

Он также отметил упадок морально-боевого духа украинских военных из-за четких действий ВС России в сравнении с осенью прошедшего года. 

Ранее сообщалось о том, что в эту пятницу, 20 января был освобожден населенный пункт Лобковое в Запорожской области, о чем сообщалось в Министерстве обороны Российской Федерации.

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