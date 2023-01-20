Член совета администрации Запорожья Рогов: почти на всей линии фронта в регионе активизировались боевые действия

Процесс активизации боевых действий приходит почти на всей территории соприкосновения в Запорожской области. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, в настоящий момент боевые действия ведутся по всей линии фронта.
Он также отметил упадок морально-боевого духа украинских военных из-за четких действий ВС России в сравнении с осенью прошедшего года.
Ранее сообщалось о том, что в эту пятницу, 20 января был освобожден населенный пункт Лобковое в Запорожской области, о чем сообщалось в Министерстве обороны Российской Федерации.