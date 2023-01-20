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Замруководителя офиса Зеленского Шурма надеется, что ситуация с энергоснабжением на Украине улучшится в марте

, 11:41 Источник: РИА "Новости"

Замруководителя офиса Зеленского Шурма надеется, что ситуация с энергоснабжением на Украине улучшится в марте
ЛЭП, unsplash.com/photos/m5nbvV8sXO0

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма выразил надежду на то, что ситуация с энергоснабжением в стране заметно улучшится с середины марта.

Ростислав Шурма отметил, что ситуация может измениться благодаря приходу весны, а также усилиям специалистов аварийных бригад по восстановлению разрушенной к настоящему моменту инфраструктуры Украины.

Напомним, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила ранее, что на украинской территории сейчас сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на то, что уровень потребления электроэнергии из-за потепления был снижен.

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