«Вы знаете нашу историю»: вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объяснил, почему Германия не желает поставлять танки на Украину

Официальные представители Германии объяснили, почему они не желают отправлять танки на территорию Украины. Причиной послужила история страны.
«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — сказал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Спикер также отметил, что Германии будет проще действовать, если первый шаг сделают Соединенные Штаты.
Однако сообщается, что американские танки будут менее эффективны для ВСУ. В итоге представители администрации Байдена заявили, что их поставили в сложное положение.