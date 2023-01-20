«Вы знаете нашу историю»: вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объяснил, почему Германия не желает поставлять танки на Украину

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20 января 2023, 11:30 Источник: РБК

Официальные представители Германии объяснили, почему они не желают отправлять танки на территорию Украины. Причиной послужила история страны.

«Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — сказал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Спикер также отметил, что Германии будет проще действовать, если первый шаг сделают Соединенные Штаты.

Однако сообщается, что американские танки будут менее эффективны для ВСУ. В итоге представители администрации Байдена заявили, что их поставили в сложное положение.