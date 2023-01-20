«Газпром»: Подтвержденный Украиной объём транзита российского газа снизился на 40% с начала января

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20 января 2023, 11:01 Источник: РИА Новости

Объем подачи российского газа, подтвержденный украинской стороной для транзита через территорию Украины, ниже уровня объема начала января примерно на 40%. Об этом говорится в сообщении компании ПАО «Газпром».

ПАО «Газпром» на 20 января осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины на ГИС «Суджа» в объеме 24,4 млн. м3. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь председателя правления – заместитель начальника департамента по информационной политике ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Заявка на подачу через ГИС «Сохрановка» отклонена, транзит газа в Европу идет только через ГИС «Суджа».

С 11 мая 2022 года транзит российского газа в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка» прекращена, Украина заявила о форс-мажорных обстоятельствах и невозможности транспортировки газа через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

«Газпром» заявил о том, что перенос всех объемов прокачки на ГИС «Суджа» технологически невозможен.