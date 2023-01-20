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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: Идет строительство нового города на Арабатской косе

, 10:15 Источник: РИА Новости

В Херсонской области построят новый город. Об этом заявил агентству РИА Новости Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Построенный город в первую очередь будет деловым центром и местом для работы правительственных органов. 

Он строится на Арабатской косе, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря, рассчитан на 30 тысяч человек, в нем будут созданы условия для работы федеральных и территориальных правительственных органов, будут построены жилые кварталы, школы и детские сады, дороги, необходимая городская инфраструктура.

По словам Владимир Сальдо, если искать аналогии данному строительству, то новый город похож на Порт-Саид в Египте, город на песчаной косе у выхода к Средиземному морю.

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