Кадыров попросил Володина отправить на передовую предложивших запретить бороды военным в зоне СВО

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19 января 2023, 19:18

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возмутился предложением депутат Госдумы РФ, генерала Виктора Соболева, предложившего запретить бороды для участников специальной военной операции.

Кадыров назвал идею Соболева провокацией и обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отправить сторонников запрета ношения бороды в армии на передовую. Обращение опубликовал в своем Telegram-канале: "Уважаемый Вячеслав Викторович, будьте добры, не в службу, а в дружбу: отправьте блюстителей устава на передовую. Я понимаю, возраст и все такое, но в политике не должно быть "старше-младше", "брат-сват". В политике есть только интересы государства".

Он напомнил, что "эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба".