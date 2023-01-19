Кадыров об идее депутата Госдумы, генерала Соболева запретить бороды для участников СВО: это явная провокация

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19 января 2023, 17:45 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией идею члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева запретить бороды для участников специальной военной операции.

Кадыров выразил мнение, что Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав.

Свой комментарий чеченский лидер написал в ТГ-канале. "Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода", - пишет он.

Чеченский лидер с иронией предположил, что в каждом окопе есть кран с горячей водой и все для бритья, а "нацисты подождут в сторонке", пока солдаты, бросив автоматы, побреются.

Кадыров написал, что "бойцы кровью освобождают сантиметр за сантиметром, на этих полях появляется священное боевое братство из представителей разных национальностей нашей огромной страны".

Он считает, что "генералам будет полезнее генерировать удачные и выполнимые в деле идеи, например, стратегические, чтобы минимизировать потери среди военного и гражданского населения".

Кадыров указал, что "Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду" и выразил уверенность, что "это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне...". Он подчеркнул, что "эти бородачи освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города, выполняя все поставленные задачи штаба".

Кадыров призывает не придираться к бойцам по любому поводу: "Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую!"

"Закончится СВО, вот тогда пожалуйста... проверяйте, сколько угодно, кто брит, а кто нет", - подытожил глава Чечни.

Врио ДНР Денис Пушилин высказался по поводу слухов о запрете на ношение бород и использование личного транспорта на передовой.

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