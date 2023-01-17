Пушилин назвал абсурдной идею запретить бороды на передовой

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17 января 2023, 22:21 Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Врио Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался по поводу слухов о запрете на ношение бород и использование личного транспорта на передовой. По его мнению, подобная директива выглядела бы абсурдно.

Слухи о запрете активно обсуждались в последние дни в соцсетях общественниками и военкорами. По словам Пушилина, в ДНР носить бороды и использовать личный транспорт военнослужащим никто не запрещал.

«Скажу свое личное мнение - эта идея была бы абсурдна и ничего хорошего бы не прибавила в плане воинской дисциплины. Она вызвала бы недопонимание у наших ребят на передовой», - сказал врио главы региона, записавший видеообращение на эту тему в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что в военной комендатуре ДНР его заверили: никаких приказов сверху на этот счет не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что 18 января Владимир Путин объявит о новом этапе мобилизации и изменит статус спецоперации.