Песков заявил, что в среду Путин не будет объявлять о возобновлении мобилизации или изменении режима спецоперации

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17 января 2023, 20:15 Источник: "Осторожно Media"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Осторожно Mediа» заверил, что президент России 18 января не будет объявлять войну Украине или говорить о новой волне мобилизации.

Слухи о том, что в среду во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, российский президент сделает важные заявления, распространялись во вторник в течение дня многими телеграм-каналами и блогерами. Утверждалось, что Путин объявит полноценную войну Украине или контртеррористическую операцию и в связи с этим — новою волну мобилизации.

Журналисты «Осторожно Media» спросили у представителя Кремля, насколько можно доверять этой информации.

«Это все слухи. Не слушайте их», - ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что тема возобновления мобилизации разгоняется из-за рубежа.