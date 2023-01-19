Политолог Кошкин: «Россия уже нашла хороший рынок сбыта энергоресурсов»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2023, 18:02 Антон Николаев,

Андрей Кошкин считает, что если до конца года весь ЕС избавится от российских энергоресурсов, то это никак не повлияет на российскую экономику, так как новые рынки сбыта уже найдены. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Боррель - это главный дипломат, который в себе таит больше агрессивности, чем тех дипломатических качеств, которые позволяют стабилизировать ситуацию. Они гордятся тем, что лишили себя, избирателя дешевых энергоносителей из России и посадили себя на энергоносители США, Африки, Ближнего Востока, которые в 3-4 раза дороже. Естественно, они этим гордятся и прославляют свое единство. Но и мы в этих условиях за год в значительной степени смогли переориентироваться на наших потребителей в Азии. Мы здесь нашли хороший рынок сбыта. Сейчас выстраиваем не только логистику и коммуникации, но и готовимся расширять свои поставки. Мы адаптировались к этой ситуации и наращиваем эффект от энергоносителей в азиатском направлении».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, избавятся от энергоресурсов из России до конца года.