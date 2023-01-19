Политолог Безпалько о резолюции создания трибунала по Украине: «Это однозначное повышение ставок»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2023, 16:35 Антон Николаев,

Богдан Безпалько считает, что резолюция с призывом создать специальный трибунал по Украине, это знак того, что никаких переговоров быть не может. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я, конечно, не совсем разделяю мнения Ольги Скабеевой или Мирагариты Симоньян (речь идет о высказываниях про Гаагский трибунал). Но в случае проигрыша Россия прекратит существование. Погибнут все, вне зависимости от того, как пост и кто его занимал - руководитель информационного холдинга или рядовой сотрудник, или просто русский! Они хотят убить всех русских, они об этом постоянно говорят! И блогеры, и солдаты, и телеведущие Украины. Проигрыш - будет означать полную гибель! Нам этого допустить нельзя! На это отреагировал Дмитрий Медведев, который заявил, что ядерная держава, когда речь идет о ее существование, войны не проигрывают».

Ранее, как сообщает «Коммерсантъ», депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины». Документ не является юридически обязывающим, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание.