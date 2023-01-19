Президент Франции Макрон посетовал, что «в последние недели» у него не было переговоров с Путиным

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19 января 2023, 14:54

Президент Франции Эммануэль Макрон, Panoramic / globallookpress.com

Французский президент Эммануэль Макрон посетовал на то, что «в последние недели» у него не было переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.

«Макрон заявил, что диалог с Россией необходим, отметил, что много говорил с Путиным, но посетовал на то, что "в последние недели" переговоров не было», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям издания Politico, Париж в настоящее время рассматривает вариант с передачей киевской стороне бронемашин Leclerc.