Франс Пресс: Швеция включила в новый пакет военной помощи Украине артиллерийские установки Archer

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19 января 2023, 13:55 Источник: Франс Пресс

Ульф Кристерссон, Panoramic/Keystone Press Agency

Швеция приняла решение отправить на Украину самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом, ссылаясь на премьера Ульфа Кристерссона, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, во время пресс-конференции в четверг шведский премьер-министр заявил о том, что власти пришли к решению о предоставлении Украине пакета военной помощи. Отмечается, что это касается артиллерийской системы Archer.

В пакет военной помощи, который был передан Украине в конце 2022 года, эти установки не входили.

О планах передать Киеву системы Archer глава шведского МИД заявил 10 января.