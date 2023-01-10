Глава МИД Швеции Бильстрем заявил, что страна планирует поставить Украине артиллерийские установки Archer

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10 января 2023, 21:00 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, Bernd von Jutrczenka/dpa

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что власти страны поставят Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Соответствующую информацию предоставил телеканал Sky News.

Тобиас Бильстрем в рамках выступления перед представителями средств массовой информации во вторник, 10 января, заявил, что Украине требуется больше наступательного оружия от стран Запада. По словам руководителя ведомства, Швеции следует внести свой вклад.

В интервью изданию Expressen глава шведского МИД подтвердил решение о поставках Киеву установок Archer.