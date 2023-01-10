Шведский премьер Кристерссон заявил, что размещение ядерного оружия на территории Швеции в мирное время возможно

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10 января 2023, 11:10 Источник: РБК

Эммануэль Макрон и Ульф Кристерссон, фото: IMAGO/JB Autissier/globallookpress.com

Правительство Швеции считает возможным размещение ядерного оружия на территории страны в мирное время. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar в Сэлене заявил, что хотя другие страны Скандинавии считают это маловероятным, Стокгольм полагает, что размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время вполне возможно.

Кристерссон в своей речи заверил, Швеция будет долгосрочным, лояльным и преданным членом НАТО и присоединится к Североатлантическому альянсу «без каких-либо формальных условий», как ранее это сделали Норвегия и Дания, - передает РБК.

Ульф Кристерссон назвал шесть преимуществ Швеции для вступления в военный блок: географическое положение; обороноспособность страны; экономика; оборонная промышленность страны; либертарианские и индивидуалистические ценности; интернационализм и приверженность миру, справедливости и глобальной безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях выразил уверенность в том, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции на вступление в альянс.