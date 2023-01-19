Новый министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является стороной конфликта, но будет поддерживать Украину военными поставками

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2023, 12:23

Министр обороны Германии Борис Писториус, Michael Kappeler / globallookpress.com

Германия не является стороной украинского конфликта, однако будет поддерживать Киев с помощью военных поставок. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил Борис Писториус, новый руководитель немецкого министерства обороны.

«Новый министр обороны Германии заявил, что ФРГ не является стороной конфликта, но будет поддерживать Киев военными поставками», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава польского камбина Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может поставить бронемашины Leopard Украине и без согласия Берлина.