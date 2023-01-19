Премьер Моравецкий: Польша может поставить танки Leopard Украине и без согласия Германии

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19 января 2023, 12:13

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Radek Pietruszka / globallookpress.com

Польша может поставить боевые машины Leopard Украине и без согласия со стороны Берлина. Реализацию такого сценария, как передает РИА Новости, допустил Матеуш Моравецкий, руководитель польского правительства.

«Варшава может передать танки Leopard Киеву и без согласия Германии, заявил польский премьер», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на замедление боевых действий из-за зимы и дефицита вооружений у подконтрольных киевской стороне сил.