Лукашенко на встрече с Лавровым заявил, что попытки удушить Россию и Белоруссию провалились

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19 января 2023, 11:05

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Попытки удушить Российскую Федерацию и Белоруссию провалились. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, в ходе встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко на встрече с Лавровым: итоги экономического сотрудничества с РФ говорят о том, что "попытки нас удушить провалились"», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что он решил со своим российским коллегой Владимиром Путиным все вопросы, вынесенные правительствами на уровень глав государств.