Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные правительствами на уровень президентов Белоруссии и России

Президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что он решил со своим российским коллегой Владимиром Путиным все вопросы, вынесенные правительствами на уровень глав Белоруссии и РФ. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.
«Лукашенко: все вопросы, которые выносились правительствами на уровень президентов Белоруссии и РФ, решены, "живем в нормальных условиях" — СМИ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Александр Лукашенко выступил с предложением об увеличении объема финансирования программ Союзного государства.