Лукашенко заявил, что решил с Путиным все вопросы, вынесенные правительствами на уровень президентов Белоруссии и России

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12 января 2023, 11:45

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что он решил со своим российским коллегой Владимиром Путиным все вопросы, вынесенные правительствами на уровень глав Белоруссии и РФ. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Лукашенко: все вопросы, которые выносились правительствами на уровень президентов Белоруссии и РФ, решены, "живем в нормальных условиях" — СМИ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Александр Лукашенко выступил с предложением об увеличении объема финансирования программ Союзного государства.