Медведев допустил возможность начала ядерного конфликта в случае проигрыша России на Украине

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19 января 2023, 10:44

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность начала ядерного конфликта в случае проигрыша РФ на Украине. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

Медведев отметил, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе «недоразвитые политические тусовщики» высказывали утверждение, согласно которому Москва должна потерпеть поражение, чтобы на Украине установился мир. По словам замглавы Совбеза, «ни одному из убогих не приходит в голову» мысль о том, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать начало ядерного противостояния.

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — говорится в посте, который разместил Медведев.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор спрогнозировал скорую сдачу киевскими подразделениями расположенного на территории Донбасса города Артемовска.