Аналитик Сергей Марков: Лавров прав, Европа ведет открытую политику расистской дискриминации и репрессий в отношении русских

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19 января 2023, 10:11

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров прав, Европа осуществляет открытую политику расистской дискриминации и репрессий в отношении русских. Соответствующую точку зрения выразил отечественный аналитик Сергей Марков.

Эксперт отметил, что озвученный накануне Лавровым тезис, согласно которому действия оппонентов Москвы направлены на «окончательное решение русского вопроса», вызвал возмущение на Западе.

«Но Лавров абсолютно прав. Русские сегодня — это новые евреи XXI века, в отношении которых Европа ведет открытую политику расистской дискриминации и репрессий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Маркова.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель Белого дома Джон Кирби назвал «смехотворными» слова Сергея Лаврова о том, что западные государства «угрожают праву России на существование».