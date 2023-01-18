Кирби: США встревожены совместными учениями Белоруссии и РФ, но не видят намерений Минска принять участие в российской операции

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18 января 2023, 22:43 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

США не видят намерений Белоруссии «физически» войти на территорию Украины, но разделяют опасения Польши в связи с военным сотрудничеством Москвы и Минска. Об этом в ходе регулярного брифинга в среду заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Мы все еще не видим признаков того, что Белоруссия намерена или планирует, или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию для оказания помощи российским войскам», - приводит слова Кирби ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия представляет свою территорию для нанесения Россией ударов по Украине и продолжает военное сотрудничество с РФ, включая, совместную подготовку войск и учения.

«Мы разделяем опасения наших польских коллег по поводу продолжающихся тесных отношений между Россией и Белоруссией в военном плане», - заявил он.

Ранее глава военной администрации Киева Сергей Попко призывал не воспринимать совместные учения России и Белоруссии как прямую угрозу Украине.