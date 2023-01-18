Вучич в интервью Bloomberg заявил, что для Сербии Крым и Донбасс всегда останутся Украиной

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18 января 2023, 19:27 Источник: Bloomberg

Президент Сербии Александар Вучич. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Bloomberg заявил, что Белград никогда не поддерживал спецоперацию России в Украине и считает Крым и Донбасс украинскими.

Авторы интервью утверждают, что Вучич, который за последние годы провел десятки встреч с российским лидером Владимиром Путиным и брал уроки русского языка, чтобы иметь возможность говорить с ним без переводчика, признался, что «не разговаривал со своим коллегой много месяцев».

Он заявил, что Сербия с самого начала СВО не поддержала ее.

«Для нас Крым — это Украина, Донбасс - это Украина, и так оно и останется», - приводит слова Вучича агентство.

Кроме того, сербский лидер заявил, что неверно считать, будто Белград всегда соглашается с решениями Москвы.

«У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое отдельное решение или большинство решений, которые исходят из Кремля», — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер заявлял, что Вашингтон сосредоточил все свои силы против Москвы.