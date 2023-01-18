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Политолог Гераскин: власти Украины рассматривают возможности наступления силами польских наемников на Россию

, 18:15 Источник: Подмосковье сегодня

Политолог Гераскин: власти Украины рассматривают возможности наступления силами польских наемников на Россию

Бойцы Вооруженных сил Украины укрепляют территории страны, которые находятся на границе с Белоруссией, тем самым подготавливаясь к наступлению через белорусский фронт на Россию. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал аналитик центра политической конъюнктуры Илья Гераскин.

Согласно словам специалиста, украинские власти рассматривают возможности использования польских наемников в целях наступления. При этом окопы, которые роют ВСУ на границе с Белоруссией, по мнению эксперта, должны служить российской стороне сигналом о том, что украинцы готовы открывать «этот фронт в ближайшее время».

«Украинцы ждут окончания холодов и пытаются действовать на опережение», - заключил Гераскин.

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