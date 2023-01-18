Путин: Россия производит в три раза больше ракет ПВО, чем США

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18 января 2023, 17:18 Источник: РИА Новости

Владимир Путин во время посещения Обуховского завода. Фото с сайта Кремля.

Предприятия оборонной промышленности России производят втрое больше ракет ПВО, чем Соединенные Штаты. Уровень их производства сопоставим с мировым. Об этом сообщил в ходе посещения Обуховского завода в Петербурге в среду президент РФ Владимир Путин.

«Ракет ПВО мы выпускаем в три раза больше, чем США. А в целом мы производим ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира»,— заявил глава российского государства.

По его мнению, сплоченность народа, работа ОПК и всей российской экономики станут залогом победы в СВО.

Также, общаясь с рабочими Обуховского завода, президент пообещал, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы с учетом инфляции в январе.