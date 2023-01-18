Путин пообещал, что зарплаты бюджетникам проиндексируют уже в январе, а уровень МРОТ будет расти, опережая инфляцию

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18 января 2023, 16:34 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В ходе встречи с работниками Обуховского завода в Петербурге президент РФ Владимир Путин затронул вопрос индексации зарплат с учетом инфляции.

По его словам, в бюджетной сфере они будут проиндексированы уже в январе текущего года. «В этой связи правительство уже имеет поручение», - отметил Путин.

Что же касается зарплат на предприятиях частного сектора, то здесь, по его словам, государство диктовать не может, поскольку «это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий». Однако, по мнению главы государства, в данной ситуации может помочь регулярная индексация с учетом инфляции уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2022 году он повышался дважды.

«Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляция», - заявил Путин.

Ранее глава государства пообещал в ближайшее время рассмотреть вопрос об отсрочке от срочной службы для работников предприятий оборонной отрасли.