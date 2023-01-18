Моравецкий: Запад несколько устал помогать Украине, а Россия терпелива

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18 января 2023, 17:00 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Andrzej Lange/globallook.com

О некоторой усталости от конфликта в Украине, который демонстрируют сегодня мировые лидеры, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предупредив, что это опасное состояние.

Отвечая в среду на вопрос Польского телевидения о том, ценят ли в мире уровень поддержки, который оказывает Варшава Киеву, Моравецкий ответил утвердительно. Однако признал при этом наличие усталости у ряда западных политиков.

«Несколько месяцев назад дискуссии были на несколько иным уровне эмоций, на ином уровне участия. Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, …а Запад несколько устал», - заявил Моравецкий.

Ранее в среду польский премьер сообщил, что Варшава будет играть ключевую роль в восстановлении Украины по окончании конфликта.