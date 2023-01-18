Премьер-министр Польши Моравецкий: страна сыграет ключевую роль в восстановлении Украины

Польша будет играть ключевую роль в процессе восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 18 января.
Беседуя с журналистами, Моравецкий отметил тот факт, что местные (польские) предприниматели будут черпать выгоду из «регенерации» Украины.
При этом министр убеждён, что Польша сыграет ключевую роль в восстановлении страны.
Удары по территории Украины начали наноситься спустя два дня после теракта на Крымском мосту — 10 октября. С тех пор в ежедневной повестке СМИ фиксируются удары ВС РФ по критической, в частности экономической, инфраструктуре страны.