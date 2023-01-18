В ЕК сообщили, что Евросоюз поставил Украине вооружения на сумму 11,5 миллиарда евро

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18 января 2023, 15:26 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/6lW4_t8qHgc

В Европейской Комиссии днем в среду, 18 января, сообщили, что государства-члены Евросоюза к настоящему моменту в общей сложности поставили Украине вооружения на сумму 11,5 миллиарда евро.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что в ЕК рассчитывают на то, что ограничительные меры, принятые странами-членами Европейского союза в отношении Москвы, погрузят российскую экономику "в рецессию на десятилетия".

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист европейских чиновников.