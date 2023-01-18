В ЕК сообщили, что Евросоюз поставил Украине вооружения на сумму 11,5 миллиарда евро

В Европейской Комиссии днем в среду, 18 января, сообщили, что государства-члены Евросоюза к настоящему моменту в общей сложности поставили Украине вооружения на сумму 11,5 миллиарда евро.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что в ЕК рассчитывают на то, что ограничительные меры, принятые странами-членами Европейского союза в отношении Москвы, погрузят российскую экономику "в рецессию на десятилетия".
Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила стоп-лист европейских чиновников.