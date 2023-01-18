Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.
В 14:25 украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155-мм, ВСУ вели огонь со стороны посёлка Карловка, было выпущено шесть снарядов.
В 14:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155-мм.
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