Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка

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18 января 2023, 15:12 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 14:25 украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра 155-мм, ВСУ вели огонь со стороны посёлка Карловка, было выпущено шесть снарядов.



В 14:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпущено четыре снаряда калибра 155-мм.



