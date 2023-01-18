Генсек ООН Гутерриш заявил, что пока не видит перспектив для серьезных мирных переговоров России и Украины

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18 января 2023, 14:58

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Eskinder Debebe/UN Photo / globallookpress.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сделал заявление о том, что он пока не видит перспектив для серьезных мирных переговоров Российской Федерации и Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Генсек ООН заявил, что пока не видит перспектив для серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

РФ с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, парламентарий Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому какое-либо примирение между западными государствами и Москвой в настоящий момент не просматривается.