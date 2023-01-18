Лавров: Украине и ее покровителям нужны трибуны вместо трибуналов

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18 января 2023, 14:47 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Украине с ее покровителями необходимы трибуны вместо трибуналов. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что вместо поднятия важных проблем и невыполнения резолюции, происходит обсуждение «фантасмагорических идей».

По словам Лаврова, Украине это нужно не больше, чем «не трибуналы без буквы л».

Ранее президент России Владимир Путин высказался по теме нынешней ситуации на Украине и сообщил, что РФ желала мирного решения конфликта, но страну решили водить за нос.