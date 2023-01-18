Лавров сообщил, что встреча Нарышкина и Бернса в 2022 году состоялась по просьбе Байдена к Путину

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18 января 2023, 13:06 Источник: РИА "Новости"

директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса состоялась в 2022 году по просьбе президента США Джо Байдена к лидеру РФ Владимиру Путину.

Сергей Лавров в среду, 18 января, в рамках итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Джо Байден обратился к Владимиру Путину с просьбой о проведении встречи Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса. Впоследствии такой контакт состоялся.

Министр иностранных дел Российской Федерации уточнил, что беседа главы Службы внешней разведки РФ и руководителя ЦРУ была достаточно серьезной и полезной.