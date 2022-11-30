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Нарышкин подтвердил, что во время переговоров с директором ЦРУ Бернсом в Турции он обсуждал ядерные угрозы и Украину

, 16:38 Источник: РИА Новости

Нарышкин подтвердил, что во время переговоров с директором ЦРУ Бернсом в Турции он обсуждал ядерные угрозы и Украину
Глава СВР Сергей Нарышкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В ходе встречи директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса в Анкаре 14 ноября обсуждались темы ядерной безопасности и ситуация вокруг Украины. Это подтвердил глава СВР в интервью агентству «РИА Новости», опубликованном в среду.

Накануне временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд сообщила, что Москва и Вашингтон имеют канал для управления рисками, в том числе ядерными. И встреча Нарышкина с Бернсом в Турции — тому подтверждение.

Глава СВР в интервью РИА Новости согласился с высказыванием Руд.

«Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина»и «киевский режим», – добавил Нарышкин. 

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