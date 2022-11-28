Временная поверенная в делах США в России Руд: у Вашингтона и Москвы есть каналы для управления рисками

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28 ноября 2022, 08:59

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Элизабет Руд заявила о существовании канала для управления рисками, особенно ядерными, между руководителями Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки РФ Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным.

Элизабет Руд прокомментировала встречу глав СВР Нарышкина и ЦРУ Бернса в Анкаре, которая, как писали СМИ состоялась 14 ноября.

Американский дипломат пояснила, что у двух государств имеются каналы для управления рисками, и именно эта темы была целью встречи директора ЦРУ с директором СВР.

В беседе с РИА Новости Руд подчеркнула, что Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал, но при необходимости Россия и США могут задействовать этот канал связи. Она отметила, что на данный момент ничего не запланировано.

Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США ранее распространили информацию об обсуждении положения задержанных американских граждан и ядерные риски. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнял, что инициатором контакта были США.