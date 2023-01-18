Глава МИД РФ Лавров: Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования украинского конфликта

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18 января 2023, 12:18

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский выдвигает несуразные мирные инициативы для урегулирования конфликта на Украине. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Лавров, руководитель российского министерства иностранных дел.

В публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, говорится, что Лавров назвал мирные инициативы, с которыми выступает украинский лидер Зеленский, несуразными.

Также отечественный дипломат указал на то, что западные государства принимают решения за Киев без его участия.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров отметил, что Россия готова ответить на серьезные предложения по переговорам с киевской стороной, но пока таких не получала.