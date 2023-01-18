Советник главы МВД Украины Геращенко: вертолет в Броварах мог упасть из-за диверсии или неисправности техники

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18 января 2023, 12:25 Источник: РИА "Новости"

советник главы МВД Украины Антон Геращенко, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в среду, 18 января, заявил, что в качестве причин крушения вертолета в Броварах в Киевской области рассматриваются три варианта, в частности, диверсия.

Антон Геращенко уточнил, что двумя другими причинами, согласно предварительным данным, являются неисправность техники и нарушение правил безопасности полетов. Советник главы Министерства внутренних дел Украины подтвердил, что в авиакатастрофе погиб, в частности, руководитель ведомства Денис Монастырский.

Геращенко выразил родным и близким погибших глубокие соболезнования.