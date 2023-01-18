Глава МИД Лавров: о переговорах с президентом Украины речи не идет

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18 января 2023, 11:55 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о том, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не будут проходить, о них не может быть речи.

Политик отметил, что украинский лидер запретил проводить такие встречи на законодательном уровне, это является одной из причин решения, принятого выше.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал об условиях переговоров с украинской стороной и высказался о том, что Киев должен принять итоги референдумов, произошедших в новых российских регионах.