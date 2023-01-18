Врио главы ЛНР Пасечник: в Луганск вернули 30 освобожденных из плена бойцов

В Луганск возвращается тридцать военных, которые были освобождены из украинского плена. Такую информацию в своем телеграм-канале сообщает врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Отмечается, что бойцы были освобождены в результате обмена восьмого января.
В столице военным оказали медицинскую помощь, теперь они возвращаются домой в республику.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил то, что Болгария весной прошлого года тайно доставляла Киеву боеприпасы.