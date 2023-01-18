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Врио главы ЛНР Пасечник: в Луганск вернули 30 освобожденных из плена бойцов

, 11:22 Источник: РИА Новости

Врио главы ЛНР Пасечник: в Луганск вернули 30 освобожденных из плена бойцов
Kremlin Pool/Global Look Press

В Луганск возвращается тридцать военных, которые были освобождены из украинского плена. Такую информацию в своем телеграм-канале сообщает врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Отмечается, что бойцы были освобождены в результате обмена восьмого января. 

В столице военным оказали медицинскую помощь, теперь они возвращаются домой в республику.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил то, что Болгария весной прошлого года тайно доставляла Киеву боеприпасы.

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