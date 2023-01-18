The Hill: Сенатор Макконнелл требует равного отношения к Байдену и Трампу при расследовании скандала вокруг секретных документов

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2023, 11:14 Источник: Интерфакс

Лидер республиканцев в американском Сенате, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл обратился к Министерству юстиции США, расследующее дело с секретными документами, обнаруженными в офисе и резиденции президента Джо Байдена и ранее в резиденции экс-президента Дональда Трампа, с призывом одинакового отношения, невзирая на личности. Об этом пишет американская ежедневная газета The Hill.

Политик-республиканец в эфире NewsRadio 840 WHAS в Кентукки заявил, «то, что хорошо для одного кандидата в президенты, должно быть хорошо и для другого».

Влиятельные американские сенаторы-республиканцы обвинили Минюст США в использовании двойных стандартов в подходе к президенту и экс-президенту, генеральный прокурор США Меррик Гарланд на прошлой неделе был вынужден объявить о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов Джо Байдена.

Скандал разгорелся после обнаружения в офисе Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, в его гараже и резиденции секретных документов, что является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

Ранее документы разных уровней секретности были изъяты из резиденции Мар-а-Ларго во Флориде бывшего президента Дональда Трампа, позднее комитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал запретить экс-президенту занимать госдолжности.