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18 января 2023, 08:21

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления. Соответствующую точку зрения выразил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.

По мнению спикера, заявления Меркель и Олланда, согласно которым Минские соглашения были способом дать время украинской стороне на милитаризацию, подтверждают, насколько реальной была угроза для россиян. Володин полагает, что «признания» зарубежных политиков необходимо использовать в качестве доказательств на международном трибунале.

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Вячеслава Володина.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественный законодатель Леонид Слуцкий отметил, что разные источники подтверждают версию бывшего внештатного советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, согласно которой причиной взрыва жилого дома в городе Днепре стала ПВО страны.