Слуцкий: слова уволившегося Арестовича, что причиной взрыва дома в Днепре стала ПВО Украины, подтверждают разные источники

Заявление Алексея Арестовича, уволившегося с должности внештатного советника офиса президента Украины, о том, что причиной взрыва жилого дома в городе Днепре стала противовоздушная оборона бывшей советской республики, подтверждают разные источники. На это указал Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы РФ.
Отечественный парламентарий отметил в своем Telegram-канале, что Арестович был вынужден покинуть свой пост «после того, как сказал правду».
«Между тем сказанное бывшим президентским советником подтверждается разными источниками, в том числе видеоматериалами», — говорится в публикации Слуцкого.
Как сообщалось ранее во вторник, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров проинформировал, что офис Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича.