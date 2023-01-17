Байрамов заявил Лаврову о необоснованности обвинений в блокировании Азербайджаном Лачинского коридора

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17 января 2023, 22:52 Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Архивное фото: MFA Russia/globallook.com

Утверждения о блокировании Азербайджаном Лачинского коридора не имеют под собой оснований. Об этом в ходе разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во вторник заявил его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Ранее в российском МИД заявляли, что Сергей Лавров указал Байрамову на необходимость полной разблокировки движения по Лачинскому коридору.

«Министр Байрамов отметил, что утверждения о якобы закрытии азербайджанской стороной Лачинской дороги, блокировании армян, проживающих на территории Азербайджана, и возникшем гуманитарном кризисе являются необоснованными», - говорится в заявлении пресс-службы азербайджанского министерства.

В качестве подтверждения своих слов Байрамов сообщил, что ежедневно по коридору проезжают десятки автомобилей российских миротворцев, Красного Креста и скорой помощи Армении. Он также подчеркнул, что граждане Азербайджана имеют законное право протестовать «против незаконной экономической деятельности на азербайджанских территориях», в том числе против «злоупотреблений Лачинской дорогой».