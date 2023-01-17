Премьер Финляндии Санна Марин: Киев сам должен принимать решение о готовности к переговорам с Москвой

Украина сама должна решать, когда она будет готова к переговорам с Россией, а дело союзников — поддерживать ее столько, сколько будет нужно. Об этом заявила во вторник в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава правительства Финляндии Санна Марин.
«Украинцы должны сами решить, когда они будут готовы <...> к заключению какого-либо мирного соглашения <...> Мы будем поддерживать [их] столько, сколько будет нужно. 5 лет, 10 лет, 15 лет - сколько бы ни потребовалось, мы будем поддерживать Украину», - приводит словам финского премьера ТАСС.
Ранее во вторник пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, но они должны основываться на принципах международного права.