Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Киев не против переговоров, но они должны базироваться на принципах международного права

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17 января 2023, 20:37 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Anatolii Siryk/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что страна не против диалога с РФ, если он будет базироваться на универсальных принципах международного права.

Сергей Никифоров заявил в беседе с журналистами, что Киев не отказывается от переговоров с Москвой, однако подчеркивает, что данный процесс должен основываться на ряде принципов.

В частности, по словам пресс-секретаря Владимира Зеленского, речь идет об уважении к Уставу Организации Объединенных Наций, к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также о верховенстве права.